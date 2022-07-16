В Иране рассказали, что будет, если США и Израиль станут угрожать применением силы
Президент США Джо Байден заявил, что применит силу в качестве крайней меры, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие. Иран ответил на это заявление.
Официальный представитель иранских вооруженных сил бригадный генерал Абольфазл Шекарчи сказал, что американцы и израильтяне очень хорошо знают цену подобных угроз.
Он предположил, что «Байден был сонным», когда угрожал Ирану и предложил следить за штанами солдат, которые могут промокнуть в Персидском заливе.
На днях Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали совместное обязательство отказать Ирану в ядерном оружии.
Ранее Израиль призывал создать реальную военную угрозу для Ирана со стороны мировых держав.
Тем временем в Иране отрицают намерение создать ядерное оружие и утверждают, что планируют использовать ядерную программу только в мирных целях.
Тегеран ограничил программу обогащения урана по соглашению, заключенному в 2015 году с шестью крупными государствами в обмен на снятие международных санкций.
Сделка была отменена Дональдом Трампом в 2018 году. В отношении Ирана снова начали действовать санкции, в ответ на которые страна стала нарушать ядерные ограничения.
Опубликовано: Светлана Репина
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