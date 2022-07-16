У Регины Тодоренко и Влада Топалова родился второй сын
32-летняя ведущая и 32-летний певец выложили фото с младенцем в коляске в Сеть, ребенка назвали Мир.
Регина Тодоренко и Влад Топалов поделились радостной новостью с общественностью: у них родился второй сын, которого назвали Мир.
Пара выложила фото, где папа катит коляску, а ему помогает старший сын - 3-летний Михаил.
Первенец родился 5 декабря 2018 года в одном из роддомов Москвы. Его вес составил около 3,7 кг, рост 59 см.
А младший появился на свет на Бали, где пара арендовала апартаменты. Его вес и рост пока неизвестны.
Свое интересное положение Регина открыла в конце марта. В шестом выпуске 3-го сезона "Маски", где она является членом жюри, Тодоренко показала заметных размеров живот.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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