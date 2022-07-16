Почему бытовая сторона жизни в Индии страшно пугает европейцев

Первое, что повергает в шок людей, приехавших из цивилизованных стран, это уличная медицина. Зубы в этой стране лечат прямо на улице.

Индия - очень бедная страна. И даже при беглом взгляде на ее бытовую сторону жизни потрясает отношение индийцев к жизни и безопасности.

Первое, что повергает в шок людей, приехавших из цивилизованных стран, - уличная медицина. Зубы в этой стране лечат прямо на улице, причем к "врачам" стоят большие очереди.

Здесь совершенно отсутствует санитария, стоматолог обходится без перчаток. При этом зубы на улице не только лечат, но и вставляют протезы - все без анестезии. Клиенты терпят - зато дешевле, чем в клинике.

Потрясают и поездки местных жителей на поездах. Вагон набивается людьми под завязку, часть пассажиров забирается на крышу, некоторые - цепляются за ступеньки и так едут к месту назначения.

Не удивительно, что трагедии на железной дороге происходят каждый день - зато стоимость билета невысока.

Но и это еще не все. Оказывается, в Индии тяжелую работу доверяют слабому полу. Например, на стройке именно женщины таскают на сеюе огромные мешки, кирпичи, а мужчины делает работу полегче, но получают при этом побольше.

Вообще в Индии отношение к женщинам не очень. Но удивительно то, что даже на тяжелых работах индийские женщины стремятся выглядеть красиво. И приходят в ярких нарядах, надевают украшения.

А еще Индия - страна, жители которой, несмотря на трудности, не унывают. Даже если кому-то со стороны кажется, что их жизнь невыносима.