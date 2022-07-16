Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила ракеты из Газы

Израильским военным удалось перехватить ракеты из сектора Газа выпущенные в ночь на субботу.

Из Газы были выпущены две ракеты, сообщили в армии Израиля в Twitter. «Система ПВО защитила жизни мирных жителей», отметили там.

Позже еще две ракеты были выпущены из сектора Газа по югу Израиля. Они упали на открытой местности, не причинив вреда.

В ответ на ракетный обстрел из сектора Газа израильские военные нанесли удар по одному из самых важных объектов по производству ракет.