Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила ракеты из Газы
Израильским военным удалось перехватить ракеты из сектора Газа выпущенные в ночь на субботу.
Из Газы были выпущены две ракеты, сообщили в армии Израиля в Twitter. «Система ПВО защитила жизни мирных жителей», отметили там.
Позже еще две ракеты были выпущены из сектора Газа по югу Израиля. Они упали на открытой местности, не причинив вреда.
В ответ на ракетный обстрел из сектора Газа израильские военные нанесли удар по одному из самых важных объектов по производству ракет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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