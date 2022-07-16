Судмедэксперты назвали предварительные причины смерти Иваны Трамп

Первая жена бывшего президента США Дональда Трампа Ивана Трамп скончалась в возрасте 73 лет, появилась новая информация о причине смерти экс-модели.

Ивана Трамп, бывшая жена Дональда Трампа, скончалась в результате несчастного случая, сообщили источники, проводившие судебно-медицинскую экспертизу.

Офис ответственного коронера в Нью-Йорке сообщил Немецкому агентству печати в пятницу, что Ивана получила травмы верхней части тела в результате тупого удара, который мог быть получен в результате ДТП. В ведомстве изначально не хотели комментировать ход расследования.

По сообщениям СМИ, полиция Нью-Йорка откликнулась на экстренный вызов и обнаружила бездыханную женщину в ее доме недалеко от Центрального парка. Говорили, что ее нашли в непосредственной близости от лестницы.

Десятки зевак и журналистов собрались в пятницу перед домом в шикарном Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, где Ивана Трамп жила до случившейся трагедии. Перед входной дверью стоял букет розовых цветов.

Ивана Трамп была замужем за Дональдом Трампом в период с 1977 по 1992 год, она родила троих детей сына Эрика и дочь Иванку и Дональда-младшего.