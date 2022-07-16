Кто на самом деле был прототипом героя Конан Дойла профессора Мориарти

Это Адам Ворт, организатор целой преступной сети, за ним гонялись сыщики разных стран, но поймали только один раз.

Оказывается, прототипом известного героя писателя был Адам Ворт - организатор целой преступной сети. Он родился в Пруссии в 1844 году, в скромной еврейской семье, и вскоре его семья переехала в США, обосновавшись в штате Массачусетс.

В раннем подростковом возрасте Адам ушел из дома, промышляя разными способами. А в 17, когда началась Гражданская война, - прибавил себе год, и ушел в армию северян.

Хотя некоторые считают, что таким образом молодой человек хотел спрятаться от закона, свой воинский долг он выполнял честно. Известно, что он принял участие во Втором сражении при Булл-Ране. Был ранен, лечился в госпитале, и по странному стечению обстоятельств значился в документах как погибший.

В Гражданскую войну в США была объявлена мобилизация. И на севере, и на юге официально призывник мог за некую сумму откупиться, и вместо него тогда шел воевать другой человек.

Адам Ворт стал на этом зарабатывать, собирая дань с ничего не подозревающих об обмане новобранцев. Он сумел ловко уйти от преследования, и перебрался в Нью-Йорк, где промышлял карманными кражами.

Его преступления становились все более дерзкими, сформировалось и воровское кредо. К примеру, Ворт считал, что "зарабатывать" надо не с помощью оружия, а с помощью интеллекта.

Примечательно, что он помог бежать из тюрьмы своему другу, взломщику сейфов Чарльзу Булларду. Причем в лучших традициях захватывающих детективов — через тоннель.

Затем они вместе нагло ограбили Бойлстоунский нацбанк в Бостоне: сняли комнату по соседству, разобрали стену, и вынесли из банка сейф.

Вместе переехали и в Париж в 1871 году. Ворт под вымышленным именем открыл здесь Американский бар. Но на самом деле заведение было прикрытием для игорного клуба, оборудованного на втором этаже.

Он был устроен так хитро, что всего за 20−30 секунд игорные столы легко прятались в стенах. Полиция не раз приходила с облавами, но поймать Ворта с поличным не могла.

"Поработал" Ворт и в Лондоне, где стал «Наполеоном преступного мира». Возможно, совершаемые при его руководстве кражи и ограбления были не столь интеллектуальны, как в романах Конан Дойла, но, тем не менее, - тщательно продуманы.

Адам, к слову, не только лично совершал преступления, а и оказывал услуги «коллегам». И в конечном итоге получил репутацию человека, к кому можно обратиться за фальшивыми документами либо другими "заказами".

Но и это не все: Ворт мастерски менял внешность и содержал большой штат полицейских осведомителей. За ним доогие годы охотились сыщики агентства Пинкертона, однако собрать неоспоримые доказательства его преступлений долгое время не получалось.

В Лондоне он совершил и свое самое дерзкое преступление: в частной галерее «Агню и сыновья» похитил картину кисти английского мастера Томаса Гейнсборо «Портрет Джорджианы Кавендиш, герцогини Девонширской».

Адам хотел ее продать, но расстаться с портретом по неизвестным причинам не смог: хранил работу в сундуке с двойным дном, и возил за собой по белу свету.

Ворт нацелился на преступление и в Бельгии. Хотел ограбить почтовый дилижанс, перевозивший деньги из банка в банк. Но это ограбление закончилось неудачей, его поймал полицейский, а подручные сбежали.

Суд приговорил «профессора Мориарти» к 7 годам заключения, из них он отбыл в тюрьме 4. После выхода из тюрьмы промышлял грабежами, так как за время его отсидки жена распродала основную часть иущества, и все пришлось начинать заново.

В 1902 году Адам Ворт умер. Как известно, его сын Генри стал сыщиком в агентстве Пинкертона.