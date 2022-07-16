Минэкономики ФРГ: Газовой турбине Nord Stream не требуется разрешение на поставку в Россию

Минэкономики ФРГ заявило, что для обратной транспортировки газовой турбины для газопровода «Северный поток — 1» из Канады через Германию в Россию не требуется разрешения.

«Ни импорт турбины из Канады в Германию, ни дальнейшая транспортировка из Германии в Россию не подпадают под санкции ЕС», — заявили в Министерстве экономики и защиты климата по запросу WELT AM SONNTAG.

«Таким образом, экспорт рассматриваемой турбины в Россию не требует разрешения по смыслу раздела 4 Постановления о внешней торговле и платежам», - добавили в министерстве.

Российская государственная компания «Газпром » обосновала сокращение поставок газа в Германию отсутствием газовой турбины, которую обслуживала Siemens Energy в Канаде. По просьбе Германии правительство Канады в порядке исключения одобрило экспорт турбины.

«Даже если, на наш взгляд, это всего лишь предлог со стороны России для продолжающегося прекращения поставок газа, мы все равно должны сделать все возможное, чтобы его отозвать», — заявили в федеральном министерстве экономики.