В Киеве заявили об обстрелах российскими РСЗО  со стороны Запорожской АЭС

Российская армия с начала марта разместила ракетные установки на площадке Запорожской АЭС, заявил глава «Энергоатома.

Благодаря размещению РСЗО на ЗАЭС ВС России наносят удары, в частности, по Никопольскому району.

«Российские оккупанты установили системы ракетного обстрела на территории Запорожской АЭС и оттуда наносят удары по Никипольскому району», — заявил председатель правления «Энергоатома» Петр Котин в Telegram после интервью, которое транслировалось по украинскому каналу United News.

«Обстановка на АЭС крайне напряженная и напряжение нарастает день ото дня. Оккупанты перебрасывают туда свою технику, в том числе ракетные комплексы, которыми они уже нанесли удары через реку Днепр и территорию Никополя», — сказал он.

По его словам, на территории завода до сих пор находятся до 500 российских военных.