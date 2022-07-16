В Киеве заявили об обстрелах российскими РСЗО со стороны Запорожской АЭС
Российская армия с начала марта разместила ракетные установки на площадке Запорожской АЭС, заявил глава «Энергоатома.
Благодаря размещению РСЗО на ЗАЭС ВС России наносят удары, в частности, по Никопольскому району.
«Российские оккупанты установили системы ракетного обстрела на территории Запорожской АЭС и оттуда наносят удары по Никипольскому району», — заявил председатель правления «Энергоатома» Петр Котин в Telegram после интервью, которое транслировалось по украинскому каналу United News.
«Обстановка на АЭС крайне напряженная и напряжение нарастает день ото дня. Оккупанты перебрасывают туда свою технику, в том числе ракетные комплексы, которыми они уже нанесли удары через реку Днепр и территорию Никополя», — сказал он.
По его словам, на территории завода до сих пор находятся до 500 российских военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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