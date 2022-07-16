Рики Мартину за интимную связь со своим племянником грозит 50 лет заключения

Потерпевший обвинил звезду в психологической и физической агрессии, которая длилась в течение семи месяцев.

Поп-музыкант Рики Мартин подозревается в романтических отношениях со своим племянником. Как сообщает Рамлер со ссылкой на РИА Новости, это стало известно при расследовании иска о домашнем насилии, поданного родственниками музыканта.

Рики Мартину угрожает 50-летний тюремный срок. Потерпевший обвинил звезду в психологической и физической агрессии. По его словам, это все длилось не менее семи месяцев.

«Учитывая, что заявителем является его племянник, Рики Мартина могут приговорить к 50 годам тюрьмы», — говорится в сообщении.

Обвинения музыканта в домашнем насилии выдвинули 2 июля. Тогда 21-летний Деннис Ядиэл предпочел сохранить свою личность в тайне, но сейчас официально предстал в роли заявителя.

Настоящее имя Рики Мартина - Энрике Мартин Моралес, он пуэрториканский певец и актер, пик популярности которого пришелся на 1990-ые годы.

Музыкант семь раз был удостоен премии Грэмми, у него испанское гражданство. Певец несколько лет назад вступил в официальный брак с художником Джваном Йосефом, пара воспитывает 4 суррогатных детей.