Рики Мартину за интимную связь со своим племянником грозит 50 лет заключения
Потерпевший обвинил звезду в психологической и физической агрессии, которая длилась в течение семи месяцев.
Поп-музыкант Рики Мартин подозревается в романтических отношениях со своим племянником. Как сообщает Рамлер со ссылкой на РИА Новости, это стало известно при расследовании иска о домашнем насилии, поданного родственниками музыканта.
Рики Мартину угрожает 50-летний тюремный срок. Потерпевший обвинил звезду в психологической и физической агрессии. По его словам, это все длилось не менее семи месяцев.
«Учитывая, что заявителем является его племянник, Рики Мартина могут приговорить к 50 годам тюрьмы», — говорится в сообщении.
Обвинения музыканта в домашнем насилии выдвинули 2 июля. Тогда 21-летний Деннис Ядиэл предпочел сохранить свою личность в тайне, но сейчас официально предстал в роли заявителя.
Настоящее имя Рики Мартина - Энрике Мартин Моралес, он пуэрториканский певец и актер, пик популярности которого пришелся на 1990-ые годы.
Музыкант семь раз был удостоен премии Грэмми, у него испанское гражданство. Певец несколько лет назад вступил в официальный брак с художником Джваном Йосефом, пара воспитывает 4 суррогатных детей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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