Почему квартиры в Израиле удивляют жителей России
В этой стране нет малометражного жилья, прихожих, зато есть комната-бункер, где можно спрятаться в случае авиаудара.
Туристов и репатриантов из России удивляет тот факт, что в Израиле малометражного жилья практически не бывает.
Большинство семей там многодетные, потому и пространства должно быть много. Обычно площадь жилья в Израиле начинается от 100 "квадратов".
В обычной израильской квартире также нет прихожих. Заходя, сразу попадаешь в основное помещение: здесь не считают необходимым переплачивать даже за пару квадратных метров, функциональной должна быть вся площадь.
Учитывая, что страна практически находится в зоне регулярных боевых действий, дома там оснащены бомбоубежищами.
Комната безопасности оборудуется на одну либо несколько семей, стены в них выполнены из очень прочного бетона либо стали.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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