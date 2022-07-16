Почему квартиры в Израиле удивляют жителей России

В этой стране нет малометражного жилья, прихожих, зато есть комната-бункер, где можно спрятаться в случае авиаудара.

Туристов и репатриантов из России удивляет тот факт, что в Израиле малометражного жилья практически не бывает.

Большинство семей там многодетные, потому и пространства должно быть много. Обычно площадь жилья в Израиле начинается от 100 "квадратов".

В обычной израильской квартире также нет прихожих. Заходя, сразу попадаешь в основное помещение: здесь не считают необходимым переплачивать даже за пару квадратных метров, функциональной должна быть вся площадь.

Учитывая, что страна практически находится в зоне регулярных боевых действий, дома там оснащены бомбоубежищами.

Комната безопасности оборудуется на одну либо несколько семей, стены в них выполнены из очень прочного бетона либо стали.