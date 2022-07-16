Шойгу приказал усиливать наступление в Украине на всех направлениях
Министр обороны России Сергей Шойгу приказал усиливать наступление войск на всех направлениях.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил с инспекцией российские группировки войск «Юг» и «Центр».
В завершении инспекции Шойгу отдал приказ наращивать наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции.
Целью такого приказа он назвал лишение Вооруженных мил Украины возможности наносить ракетные и артиллерийские удары.
"В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях", - передает Минобороны России.
Опубликовано: Николай Скира
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