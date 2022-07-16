Шойгу приказал усиливать наступление в Украине на всех направлениях

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал усиливать наступление войск на всех направлениях.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил с инспекцией российские группировки войск «Юг» и «Центр».

В завершении инспекции Шойгу отдал приказ наращивать наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции.

Целью такого приказа он назвал лишение Вооруженных мил Украины возможности наносить ракетные и артиллерийские удары.

"В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях", - передает Минобороны России.