Новый вариант омикрона стремительно распространяется по странам

Он начал свое "путешествие" по миру из Индии, и ему дали устрашающее название "кентавр".

Этот подтип вируса уже зафиксирован на разных континентах: в Австралии, Японии, США, Новой Зеландии, Канаде, Германии.

Специалисты утверждают, что он намного заразнее всех своих предшественников, но тем не менее вызывает меньшую смертность.

Количество случаев заболевания "кентавром" невелико, но они стремительно увеличиваются. Причем вирус легко преодолевает иммунитет, выработанный к предыдущим разновидностям ковида.

Ученые призывают общественность не впадать в панику, поскольку они еще не до конца изучили свойства новой хвори - на это им понадобится как минимум пару недель.

Кстати, официальное название этого варианта омикрона - ВА.2.75.