Вирусологи предупреждают о распространении нового штамма ковида

По данным СМИ, «кентавр»-омикрон появился в Индии и оттуда попал в Японию, Новую Зеландию, Канаду и другие страны.

Не успели появиться сведения об оспе обезьян, как следом общественность огорошили новой информацией - о масштабном распространении нового штамма ковида.

По данным СМИ, "кентавр"- омикрон появился в Индии, откуда распространился в Японии, Австралии, Великобритании, США, Германии, Новой Зеландии, Канаде.

Вирусологи утверждают, что он еще более заразен, нежели его предшественники. Но летальность, по данным специалистов, не очень пугающая.

Как отметил доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов, пока число зарегистрированных заболеваний, которые вызваны субвариантом омикрона, однако оно стремительно растет.

"Ясно, что он преодолевает иммунитет, который выработан на вакцинацию уханьского варианта. К тому же - легче распространяется", - цитирует ученого СтарХит со ссылкой на КП.

Академик также отметил: на то, чтобы побольше узнать о свойствах нового штамма, специалистам надо минимум две недели.

И добавил, что необычного названия бояться не стоит. Имя подвиду омикрона дали не врачи, а обыватели. «Его и «ниндзя» называли, даже «кентавром». А ученые называют его вариантом или субвариантом омикрона BA.2.75», — пояснил ученый.