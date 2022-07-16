Григорий Лепс заработал огромный капитал на своем хите "Рюмка водки"

Исполнитель купил песню всего за 300 долларов, а получил за нее 50 миллионов.

Лепс уверяет, что изначально знал о том, что песня "выстрелит" и будет приносить ему популярность.

Но кроме популярности певец заработал на ней целое состояние. Он исполняет ее не только с большой сцены, но и на многочисленных корпоративах.

Исполнил он ее и на своем юбилейном концерте в Лужниках, который прошел недавно.

Несмотря на то, что певца многие ассоциируют с этим его хитом, он утверждает, что не пьяница и не наркоман. И при этом в конце фразы иронично добавляет: "Наливай!"