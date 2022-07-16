Twitter пытается заставить Маска через суд выкупить бизнес, босс Tesla просит отсрочки

Илон Маск подал в пятницу иск, чтобы остановить судебный процесс с Twitter до февраля следующего года, после того как социальная сеть попросила ускорить процедуру.

В судебном документе, цитируемом американскими СМИ, адвокаты босса Tesla обвиняют совет директоров (СА) Twitter в желании «передать бизнес».

Во вторник CA начал судебное разбирательство против Илона Маска, чтобы заставить его купить платформу в соответствии с условиями, согласованными с ним в конце апреля, что оценило калифорнийскую группу в 44 миллиарда долларов.

Руководство Twitter преследует целью начать судебные слушания в сентябре, чтобы не продлевать период неопределенности, который отчасти парализует компанию.

Мультимиллиардер попросил в своем заявлении не начинать разбирательства раньше 13 февраля, учитывая сложность документов, которые предстоит исследовать. Адвокаты Маска при этом отказались комментировать процесс.