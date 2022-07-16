Германия к концу десятилетия станет мировым центром по производству АКБ

Четверть прогнозируемых европейских мощностей производства аккумуляторных элементов будет сконцентрирована в Германии к концу десятилетия.

Это результат анализа данных, проведенного исследователями Фраунгоферовского института системных и инновационных исследований ISI в Карлсруэ.

Эксперты изучили планы более 40 компаний со всего мира, которые хотят открыть заводы по производству аккумуляторов в Европе. На этой основе затем были разработаны максимально реалистичные сценарии, рассказал DPA исследователь рынка Лукас Вейманн.

Оценки показали, что производственные мощности в Европе, как ожидается, увеличатся в четыре раза до более чем 500 гигаватт-часов (ГВтч) к 2025 году и в десять раз до 1,5 тераватт-часов (ТВтч) к 2030 году. Это будет означать, что к концу десятилетия около четверти заявленных глобальных мощностей будет приходиться на Европу.

Согласно анализу, более четверти — и, следовательно, наибольшая доля — почти 400 ГВт-ч будет производиться на новых производственных мощностях в Германии.

«Мы отслеживаем и оцениваем планы компаний в течение многих лет и наблюдаем очень сильное увеличение производственных мощностей в Европе, особенно в последнее время», — сказал Вейманн. «С 1,5 ТВт-ч к 2030 году будет преодолен своеобразный «звуковой барьер»».

Прогнозируемый быстрый рост в значительной степени обусловлен европейскими игроками, такими как шведская компания Northvolt и немецкая Volkswagen.

VW, например , чуть более недели назад заложил фундамент завода по производству аккумуляторов в Зальцгиттере , Нижняя Саксония.

Northvolt планирует производство аккумуляторных батарей в Хайде в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Азиатские и американские компании также объявили, что хотят расширить свое присутствие в Германии и в целом в Европе.