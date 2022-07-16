Кадыров прокомментировал не состоявшееся рукопожатие Байдена: «ищет Путина»

Интернет-мем с пресс-конференции Байдена и Лапида в Израиле не прошел мимо острого комментария главы Чечни.

«Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли! То мы подозревали, что он болен, потом сетовали на белую муку Зеленского, а оказалось все гораздо проще», — отметил Рамзан Кадыров в Телеграм.

Джо Байден после своего выступления на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Лапидом, развернулся чтобы уйти в зал и сделал правой рукой жест, как будто ищет кого-то, чтобы пожать ему руку.

«Байден, тренируйся. Дипломатия и Восток — вещи тонкие», — добавил Кадыров.

Любопытно, что при встрече с принцем Саудовской Аравии, Байден вместо рукопожатия ударил его кулаком в кулак, как стало принято во время пандемии.