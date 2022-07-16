Welt: разница приёма Байдена и Путина в Эр-Рияде показала рост влияния РФ

Издание Welt утверждает, что разница между приёмом Путина и Байдена в Саудовской Аравии демонстрирует укрепление влияния России в мире.

16 июля публицист немецкого журнала Welt Даниэль-Дилан Бемер указал на разницу, с которой правительство Саудовской Аравии принимало у себя в стране Джо Байдена и Владимира Путина.

По словам Бемера, в 2017 году экс-президент США Дональд Трамп был встречен в Эр-Рияде в абсолютной роскоши: политику показали шоу с танцами и саблями, поселив большом отеле. Позднее Владимиру Путину оказали ещё более тёплый приём, поскольку российского президента сопровождал кортеж из 16 белых лошадей со всадниками.

Вместе с тем Даниэль-Дилан Бемер напомнил, что во время вчерашнего прилёта Джо Байдена в Саудовскую Аравию нынешнего лидера США вообще никто не встретил.