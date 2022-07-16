Две молодые немки нырнули в Рейн прямо на авто из-за перепутанной педали
В Дюссельдорфе две девушки смогли спастись в последний момент из тонущей в Рейне машины.
Представитель полиции заявил, что в пятницу вечером на парковке, по-видимому, произошел неудачный маневр.
По предварительным данным, 23-летняя водитель случайно нажал не на ту педаль, и машина ухала прямиком со стоянки в воды Рейна.
Водитель и ее 24-летняя пассажирка смогли выбраться из машины и доплыть до берега, одна из двоих получила легкие ранения.
Машина полностью затонула в Рейне, были проведены спасательные работы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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