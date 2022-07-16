Две молодые немки нырнули в Рейн прямо на авто из-за перепутанной педали

В Дюссельдорфе две девушки смогли спастись в последний момент из тонущей в Рейне машины.

Представитель полиции заявил, что в пятницу вечером на парковке, по-видимому, произошел неудачный маневр.

По предварительным данным, 23-летняя водитель случайно нажал не на ту педаль, и машина ухала прямиком со стоянки в воды Рейна.

Водитель и ее 24-летняя пассажирка смогли выбраться из машины и доплыть до берега, одна из двоих получила легкие ранения.

Машина полностью затонула в Рейне, были проведены спасательные работы.