Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину
Лидер итальянского МИДА Луиджи Ди Майо сообщил, что Рим может прекратить поставки вооружений Киеву.
Днём 16 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что его страна может полностью прекратить поставки вооружений на Украине. По мнению Ди Майо, отправке новых партий оружия Киеву из Рима мешает политический кризис, разгоревшийся в итальянском государстве.
Накануне премьер-министр Италии Марио Драги публично заявил о своём намерении подать в отставку, представив соответствующие документы президенту страны, который их отклонил, не позволив Драги покинуть свой пост.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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