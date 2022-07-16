Дачные эксперты пояснили, есть ли польза от древесных отходов в огороде

В идеале их лучше использовать в качестве компоста, с добавлением других веществ.

В коре и опилках древесных пород есть азот, фосфор, калий, окись кальция. Однако эти элементы находятся в очень трудноразлагающихся органических соединениях.

По этой причине внесение свежих опилок в грунт принесет больше вреда культурам, нежели пользы. Собственно, польза лишь в улучшении структуры почвы - она становится более влаго- и воздухопроницаемой.

А отрицательных моментов, сообщают эксперты, намного больше. Помимо того, что растения не смогут извлечь полезные элементы, в опилках есть смолы и другие вредные для культур соединения.

Более того - древесные отходы, разлагаясь, выделяют микрофлору, поглощающую азот и фосфор, тое сть крадут полезные вещества у растений.

Есть ли способ превратить все эти минусы в плюсы? Определенно да. Для этого нужно заложить отходы в компост.

Но перед компостированием все максимально измельчить, а слои опилок переложить слоями азотосодержащих компонентов - навозом, птичьим пометом, сорняками или скошенной травой.

Готовая эффективность таких компостов немного уступает торфонавозным, зато они - более долгого действия, не на один год. Вносят такой компост так же, как и любой другой.