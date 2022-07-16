Вучич пожелал Украине всего наилучшего в ответ на угрозы депутата Рады Гончаренко
Президент Сербии Александр Вучич ответил на угрозы украинского депутата Алексея Гончаренко.
Накануне парламентарий Верховной рады Украины Алексей Гончаренко прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича, в котором политик поддержал российскую спецоперацию. По словам Гончаренко, Украина и её соратники из Хорватии намерены "перевоспитать" сербский народ и лидера этой страны, заблокировав возможность Сербии вступить в Евросоюз.
В ответ на слова Гончаренко Вучич заявил, что желает Украине всего наилучшего, а Хорватии политик советует заниматься "своими делами". Также Александр Вучич заявил, что сербское правительство никогда не станет антироссийским.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Вучич пожелал Украине всего наилучшего в ответ на угрозы депутата Рады Гончаренко
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