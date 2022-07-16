Володин: поставляемые Западом на Украину ракеты могут полететь обратно
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные ракеты, отправляемые на Украину, могут вернуться к своим хозяевам посредством их запуска по странам Европы и США.
Днём 16 июля спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал интенсификацию поставок западных вооружений на Украину. По мнению Володина, поставляемые Киеву ракеты могут прилететь назад в страны коллективного Запада.
Вячеслав Володин уверен, что подобное развитие событий является реалистичным ввиду непрофессионализма украинских военных и тенденции продавать поставляемое Западом оружие на чёрные рынки, откуда ракеты могут попасть в руки террористов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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