Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Издание Reuters утверждает, что западные инвесторы не желают предоставлять отсрочку по выполнению долговых обязательств компании "Нафтогаз Украины".
Накануне компания "Нафтогаз Украины" попросила западных инвесторов об отсрочке выплаты долга в размере 335 миллионов долларов, сославшись на нехватку наличной валюты ввиду российской военной спецоперации.
Базирующаяся в Лондоне юридическая фирма Dechert утверждает, что на Западе не верят в историю о нехватке наличных средств у "Нафтогаза", ввиду чего иностранные инвесторы будут требовать немедленного погашения всей части долга украинской компании.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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