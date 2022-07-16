Politico: Италия планирует прекратить поставки оружия на Украину
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо допускает прекращения оказания военной помощи Украине.
В субботу, 16 июля 2022 года, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в своём интервью новостному агентству Politico заявил, что Италия погрузилась в политический кризис, что является, по мнению Майо, фактом победы России на ещё одним западным правительством.
Итальянский дипломат отмечает, что из-за напряжённости в обществе и раздробленности в правительстве Италии, вероятнее всего, страна прекратит поставлять оружие на Украину для солдат ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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