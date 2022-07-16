Суздальцев: США пытаются повторить свою экономическую победу над СССР

Политолог из России Андрей Суздальцев сообщил, что США намереваются повторить экономическую победу над СССР образца 1980-ых годов.

Политолог Андрей Суздальцев утверждает, что в 80-ых годах прошлого столетия США долбились экономической победы над СССР, договорившись с Саудовской Аравией о снижении мировых цен на нефть, после чего Советский Союз на время утратил способность к конкуренции на энергетическом рынке.

По мнению Суздальцева, сегодняшний визит Джо Байдена в страны Ближнего Востока и Саудовскую Аравию в частности имеет те же причины: США пытаются понизить мировую стоимость нефти с целью ослабить Россию.