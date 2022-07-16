Вучич дал ответ на угрозу украинского депутата Гончаренко «перевоспитать» Сербию

Президент Сербии Александр Вучич ответил на слова народного депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, который в своём личном блоке пообещал перевоспитать сербов. В ответ президент Сербии пожелал Украине удачи.

Депутат Гончаренко, ранее в своём Telegram-канале написал, что Украинские власти вместе с Хорватией «перевоспитают» сербов и президента Вучича.

Сделано это будет в отместку за слова президента относительно боевых действий в Украине, которой 14 июля высказался, что считает боевые действия частью общемирового конфликта и подчеркнул, что в Украине коллективный запад воюет с Россией.

Какие именно меры по «перевоспитанию» Сербии будут приняты Хорватией и Украиной депутат Гончаренко не уточнил. Однако Алексей намекнул, что обе страны могут помешать возможному вступлению Сербии в Европейский союз.

В ответ на угрозы киевского депутата Александр Вучич пожелала украинскому народу всего наилучшего, а хорватом заниматься своим делом.

Также, как сообщают ряд СМИ, к ответу на слова депутата присоединился и министр МВД Сербии Вулин.