МИД Латвии и служба безопасности преследует детей за интервью с Лукашенко

Министерство иностранных дел Латвии преследует латвийских подростков, взявших интервью у Александра Лукашенко на Славянском Базаре.

Телеграм-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" уведомляет, что правительство Латвии начало преследовать детей из латвийского центра Academy KidsTV за то, что его воспитанники взяли интервью у Александра Лукашенко на Славянском Базаре в Витебске.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выступил за закрытие местной платформы Academy KidsTV, а служба безопасности латвийского государства проверяет местных детей и их учителей на предмет госизмены за то, что они лично пообщались с Лукашенко.