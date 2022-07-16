МИД Латвии и служба безопасности преследует детей за интервью с Лукашенко
Министерство иностранных дел Латвии преследует латвийских подростков, взявших интервью у Александра Лукашенко на Славянском Базаре.
Телеграм-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" уведомляет, что правительство Латвии начало преследовать детей из латвийского центра Academy KidsTV за то, что его воспитанники взяли интервью у Александра Лукашенко на Славянском Базаре в Витебске.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выступил за закрытие местной платформы Academy KidsTV, а служба безопасности латвийского государства проверяет местных детей и их учителей на предмет госизмены за то, что они лично пообщались с Лукашенко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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