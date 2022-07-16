Армия России захватила одну РСЗО HIMARS американского производства

Издание "Русская Весна" сообщает, что войска РФ захватили одну установку HIMARS, привезённую на Украину из США.

16 июля Telegram-канал военных корреспондентов отделения "Русская Весна" сообщил, что российские войска смогли получить в распоряжение американскую реактивную установку залпового огня HIMARS, из которой ВСУ обстреливали города Донбасса и пригороды Херсона, в частности нанеся два удара по Новой Каховке.

По данным "Русской Весны", сейчас доподлинно неизвестно, взяли ли войска РФ установку HIMARS с боем или выкупили у коррумпированных украинских солдат, однако данная система РСЗО в единичном экземпляре уже этапирована на территорию России для исследований.