Армия России захватила одну РСЗО HIMARS американского производства
Издание "Русская Весна" сообщает, что войска РФ захватили одну установку HIMARS, привезённую на Украину из США.
16 июля Telegram-канал военных корреспондентов отделения "Русская Весна" сообщил, что российские войска смогли получить в распоряжение американскую реактивную установку залпового огня HIMARS, из которой ВСУ обстреливали города Донбасса и пригороды Херсона, в частности нанеся два удара по Новой Каховке.
По данным "Русской Весны", сейчас доподлинно неизвестно, взяли ли войска РФ установку HIMARS с боем или выкупили у коррумпированных украинских солдат, однако данная система РСЗО в единичном экземпляре уже этапирована на территорию России для исследований.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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