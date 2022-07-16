Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании Госдумы, призвал всех делать также
Депутат ЛДПР Свинцов, в которого «попытался войти дух Жириновского», призвал россиян делать такие упражнения «чтоб не вращались глаза от лжи».
Депутат от Либерально-демократической партии России Андрей Свинцов, который вчера, 15 июля 2022 года, удивил общественность своим способом вернуть потерянную концентрацию внимания на заседании Госдумы, дал совет россиянам в Telegram-канале ЛДПР.
Свинцов утверждает, что каждый гражданин России должен делать гимнастику для глаз и другие упражнения, чтобы улучшить состояние своего психического и физического здоровья. Член ЛДПР отметил, что его любимым видом физической активности являются отжимания на одной руке, которые помогают, по мнению Андрея Свинцова, обрести силы, чтобы видеть ложь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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