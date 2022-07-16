Газета Newsweek утверждает, что в Киеве опасаются двух побед России над Западом, которые могут привести к капитуляции США и Европы.

Журналист зарубежной газеты Newsweek Дэвид Бренна утверждает, что правительство Украины напугано решением Евросоюза разрешить транзит товаров в Калининградскую область. Также Бренна заявил, что в Киеве сочли опасным прецедентом намерения Канады вернуть Германии турбину Siemens для восстановления работы российского газопровода "Северный поток".

По мнению Дэвида Бренна, Запад начинает капитулировать перед Россией из-за хитрости российского правительства и давления Берлина, который нуждается в газе из РФ. Бренн уверен, что эти обстоятельства очень пугают Украину ввиду того, что она рискует остаться без западной поддержки.