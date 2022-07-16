Newsweek: Украина боится капитуляции Запада из-за двух побед РФ
Газета Newsweek утверждает, что в Киеве опасаются двух побед России над Западом, которые могут привести к капитуляции США и Европы.
Журналист зарубежной газеты Newsweek Дэвид Бренна утверждает, что правительство Украины напугано решением Евросоюза разрешить транзит товаров в Калининградскую область. Также Бренна заявил, что в Киеве сочли опасным прецедентом намерения Канады вернуть Германии турбину Siemens для восстановления работы российского газопровода "Северный поток".
По мнению Дэвида Бренна, Запад начинает капитулировать перед Россией из-за хитрости российского правительства и давления Берлина, который нуждается в газе из РФ. Бренн уверен, что эти обстоятельства очень пугают Украину ввиду того, что она рискует остаться без западной поддержки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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