МИД Литвы: ЕС направил больше денег России за нефть и газ, чем на помощь Киеву
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обвинил Евросоюз в направлении большего количества денег в Россию, нежели на Уркаину.
Лидер литовского Министерства иностранных дел Линас Линкявичюс утверждает, что Евросоюз занят разработкой седьмого пакета санкций против России. При этом Линкявичюс не верит, что новые антироссийские санкции могут заставить Москву остановить специальную военную операцию.
По данным Линаса Линкявичюса, за минувшие полгода Европейский союз потратил значительно больше средств на закупку российских нефти, газа и угля, нежели на помощь Украине, что делает бесполезными любые санкции в отношении России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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