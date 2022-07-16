Джабаров: победа России в спецоперации на Украине вернёт контакты с ЕС

Российский сенатор Владимир Джабаров утверждает, что победа России в спецоперации на Украине вернёт Москве контакты со странами Евросоюза.

16 июля сенатор Совета федерации РФ Владимир Джабаров публично признал, что решение европейских стран ввести санкции против России после начала спецоперации на Украине является болезненным для Москвы, поскольку с россиянами начали разрывать любые отношения, лишив многих из них доступа к курортам Европы.

Вместе с тем Джабаров утверждает, что скорейшим способом вернуть контакты с Европейским союзом будет победа России в спецоперации на Украине, поскольку возжелав возобновить диалог с Европой, Москва проявит великодушие, которое обязательно оценят на Западе.