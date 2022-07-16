Reuters: Саудовский принц напомнил Байдену про роковую ошибку США в Ираке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд напомнил Джой Байдену про случившееся в тюрьме Абу-Грейб.

16 июля саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд ответил на обвинения Байдена, что Соединённые Штаты Америки тоже совершали ошибки, которые привели к гибели людей.

Принц Саудовской Аравии напомнил президенту США, что в 2003 году американские военные во время своей операции в Ираке пытали и убивали иракцев в тюрьме Абу-Грейб около Багдада.