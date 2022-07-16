Джо Байден почтил эгоизм американских военных на Ближнем Востоке

Президент Джо Байден в очередной допустил оговорку по Фрейду, приклонив колено перед эгоизмом американских солдат на Ближнем Востоке.

16 июля американский лидер Джо Байден, который гастролирует по странам Ближнего Востока в поисках новых союзников, повторил свой израильский «успех» во время пресс-конференции в Саудовской Аравии.

Президент Соединённых Штатов Байден, читая с подготовленной для него шпаргалки, заявил, что всегда чтил эгоизм американских бойцов в сражениях на Ближнем Востоке, после чего с невозмутимым лицом изменил в своей цитате слово эгоизм на самоотверженность.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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