Джо Байден почтил эгоизм американских военных на Ближнем Востоке
Президент Джо Байден в очередной допустил оговорку по Фрейду, приклонив колено перед эгоизмом американских солдат на Ближнем Востоке.
16 июля американский лидер Джо Байден, который гастролирует по странам Ближнего Востока в поисках новых союзников, повторил свой израильский «успех» во время пресс-конференции в Саудовской Аравии.
Президент Соединённых Штатов Байден, читая с подготовленной для него шпаргалки, заявил, что всегда чтил эгоизм американских бойцов в сражениях на Ближнем Востоке, после чего с невозмутимым лицом изменил в своей цитате слово эгоизм на самоотверженность.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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