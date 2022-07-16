Французы пришли в бешенство от фото американского адмирала-трансгендера
Жители Франции пылали гневом из-за фотографии адмирала-трансгендера на приеме в честь Дня взятия Бастилии.
В субботу, 16 июля 2022 года, французские пользователи Twitter не смогли оставить без комментариев фото адмирала-трансгендера Рейчел Левин и ЛГБТК-активиста Сэма Бринтона, которые присутствовали на официальном приёме в честь национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии.
Интернет-читатели пришли в шок от внешнего вида американских госслужащих. Большая часть французов сошлись во мнении касательно того, что в стране управляемой «слабоумным президентом», руководящие должности США занимают «шуты».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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