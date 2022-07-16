Врачи назвали самые эффективные способы защиты от распространяющегося COVID-19 Omicrom BA.5

Подвариант коронавируса ВА.5. стал самым распространенным во всем мире. Эксперты называют его худшей версией COVID из-за высокой заразности и способности уклоняться от иммунитета.

Врач Центра контроля и профилактики заболеваний США Рошель Валенски отмечает, что люди, переболевшие другим подвариантом коронавируса, все еще подвержены риску заражения ВА.5.

Вместе с тем новый подвариант нечасто вызывает тяжелое заболевание и достаточно редко требует госпитализации.

Чиновники американской сферы здравоохранения называют лучшей защитой от ВА.5 ношение масок в помещении, тестирование, улучшение вентиляции.

В CDC разработали инструмент для проверки того, сколько вирусов циркулирует в каждом сообществе.

Это поможет людям решить, следует ли им носить маску в помещении или в общественных местах.

Важным инструментом защиты от серьезных последствий, госпитализации и смерти по-прежнему считается вакцинация.

Сейчас ученые собирают данные об эффективности существующих вакцин против подварианта ВА.5. Но данные из ЮАР показывают, что две дозы вакцинации Pfizer сокращают риск госпитализации на 87%.