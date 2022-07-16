Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США "империей лжи"
Заместитель директора информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзянь в очередной раз разразился постом в сети Twitter, на этот раз он назвал США «империей зла».
К своему посту Чжао прикрепил картинку с наглядной демонстрацией «лжи США», с перечислением событий о которых, по мнению дипломата, лгало американское правительство.
В данной колкой фразе можно усмотреть пародию на знаменитую фразу 33 президента США Рональда Рейгана, который в одной из своих речей назвал Советский Союз «империей зла».
Намеренная это отсылка или нет, вопрос остается открытый. Что можно утверждать точно, что Чжао Лицзянь один из немногих китайских политиков и дипломатов который пользуется зарубежными социальными сетями, пользуясь ими в интересах продвижения китайской дипломатии.
Зачастую в своём блоге китайский дипломат критикует западных политиков и проводимую ими политику.
Так же Лицзянь не забывает и о внутренней китайской повестке, неоднократно выражая своё мнение относительно COVID-19 и его происхождение, а так же о проблематике Уйгурского меньшинства.
Стоит отметить следующее, за пеленой язвительных комментариев и постов в личном блоге китайского дипломата стоит нечто большее, чем простое выражение личного мнения.
Для китайской политической системы нехарактерно такое проявление свободомыслия, тем паче в такой форме.
Следовательно, разумно предположить, что данные комментарии согласуются с более высокопоставленными партийными чиновниками и в немалой степени осуществляют идеологическую функцию поддержки современного китайского строя.
Опубликовано: Антон Райт
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