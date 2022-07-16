В Мексике задержали известного наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, его нашла поисковая собака

Мексиканские ВМС сообщают о задержании наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, причастного к убийству агента Управления по борьбе с наркотиками США в 1985 году.

Кинтеро обнаружила поисковая собака по кличке Макс, когда он прятался в кустах в городе Сан-Симон. Это произошло во время совместной операции военно-морского флота и офиса генерального прокурора.

Каро Кинтеро вышел на свободу в 2013 году после 28 лет тюремного заключения. Суд отменил его 40-летний приговор за похищение и убийство в 1985 году агента Управления по борьбе с наркотиками США Энрике «Кики» Камарены.

Позднее Верховный суд не поддержал это решение, но найти Кинтеро уже не представлялось возможным.

После этого он вернулся к торговле наркотиками и стал одним из самых разыскиваемых ФБР людей. За его поимку было обещано вознаграждение в 20 млн долларов.

Каро Кинтеро была одним из основных поставщиков героина, кокаина и марихуаны в Соединенные Штаты в конце 1970-х годов.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор утверждал, что он не заинтересован в задержании наркобаронов и предпочитает избегать насилия.

Кроме того, в Мексике был принят закон, ограничивающий деятельность американского агентства. Посол США Кен Салазар сообщил, что в вопросах безопасности достигнут прогресс.