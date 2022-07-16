Врачи сталкиваются с проблемами в лечении обезьяньей оспы
Американские врачи жалуются на большое количество бумажной работы, из-за которой возникают сложности в лечении обезьяньей оспы.
Заведующий отделением инфекционных заболеваний Медицинского центра Вейла Корнелла говорит, что у врачей не хватает часов в сутках, чтобы заполнить все бумаги, необходимые для получения лекарств для пациентов.
В лечении используется препарат Tpoxx, созданный для пациентов с обычной оспой. Он эффективен и при оспе обезьян.
Врачи говорят и о других препятствиях, связанных с тестированием, лечением, вакцинацией. По этим причинам здравоохранение не успевает за распространением вируса.
Есть опасения, что оспа обезьян может закрепиться в США. Сегодня известно уже о 1400 подтвержденных случаев заражения в 42 штатах.
Как и в самом начале распространения болезни, врачам приходится подолгу ждать результатов тестов. За это время пациенты заражают других людей.
Эксперты и союзники Белого дома выражают недовольство стратегией обмена вакцинами. По их мнению, в Нью-Йорк и другие горячие точки так и не было доставлено необходимое количество препарата.
Как и в случае с коронавирусом, представители сферы здравоохранения разочарованы действиями властей и их слишком консервативным подходом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Врачи сталкиваются с проблемами в лечении обезьяньей оспы
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