Врачи сталкиваются с проблемами в лечении обезьяньей оспы

Американские врачи жалуются на большое количество бумажной работы, из-за которой возникают сложности в лечении обезьяньей оспы.

Заведующий отделением инфекционных заболеваний Медицинского центра Вейла Корнелла говорит, что у врачей не хватает часов в сутках, чтобы заполнить все бумаги, необходимые для получения лекарств для пациентов.

В лечении используется препарат Tpoxx, созданный для пациентов с обычной оспой. Он эффективен и при оспе обезьян.

Врачи говорят и о других препятствиях, связанных с тестированием, лечением, вакцинацией. По этим причинам здравоохранение не успевает за распространением вируса.

Есть опасения, что оспа обезьян может закрепиться в США. Сегодня известно уже о 1400 подтвержденных случаев заражения в 42 штатах.

Как и в самом начале распространения болезни, врачам приходится подолгу ждать результатов тестов. За это время пациенты заражают других людей.

Эксперты и союзники Белого дома выражают недовольство стратегией обмена вакцинами. По их мнению, в Нью-Йорк и другие горячие точки так и не было доставлено необходимое количество препарата.

Как и в случае с коронавирусом, представители сферы здравоохранения разочарованы действиями властей и их слишком консервативным подходом.