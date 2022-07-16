Украина планирует атаку из РСЗО HIMARS по Крыму

Западные компании не беспокоятся по поводу ухода из России, но сильно опасаются действий Китая на Тайване

Для Apple, BMW, McDonald's уход из России в связи с ситуацией на Украине не стал серьезным финансовым ударом. Но в случае насильственного подчинения Тайваня Китаем последствия будут тяжелее.

Подробнее...