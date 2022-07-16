Украина планирует атаку из РСЗО HIMARS по Крыму
Представитель ГУР Украины Скибицкий заявил, что ВСУ могут нанести серию ракетных ударов по Крыму из американских РСЗО HIMARS.
16 июля заместитель главы украинской разведки Вади Скибицкий в пресс-релизе заявил о готовности ВСУ открыть огонь по территории Крыма из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Скибицкий пояснил, что ВСУ считают Крымский полуостров военным хабом России, поэтому считают необходимым поставку западными странами РСЗО большой дальности, чтобы нанести удар по Крыму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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