Западные компании не беспокоятся по поводу ухода из России, но сильно опасаются действий Китая на Тайване

Для Apple, BMW, McDonald's уход из России в связи с ситуацией на Украине не стал серьезным финансовым ударом. Но в случае насильственного подчинения Тайваня Китаем последствия будут тяжелее.

Тайвань – независимое островное государство с населением 23 млн человек. Китай считает его отколовшейся провинцией и обещает взять под контроль не позднее 2050 года.

Многие крупные предприятия Запада получают значительную долю своей прибыли от Китая. Например, Apple в прошлом году заработала 19% дохода на китайском рынке.

Тайваньявляется стержнем глобальных цепочек поставок в сфере цифровых технологий. Здесь производится половина микрочипов, которые используются для производства техники во всем мире.

Противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит компания куда более серьезным ущербом, чем конфронтация с Россией.

Многие западные компании вложили средства в открытие собственных операций в Китае или создали совместные предприятия с отечественными компаниями, что долгое время было условием для входа в некоторые отрасли.

H&M, Zara, Gap и Calvin Klein и другие модные ритейлеры полагаются на ряд поставщиков материалов в стране, которая является крупнейшим производителем хлопка в мире.

Microsoft, Google и Intel работают с китайскими компонентами, Nike имеет 102 завода в Китае. Volkswagen продает автомобиль в КНР каждые 10 секунд и получает из этой страны более половины своей прибыли.