Newsweek: президенту США Джо Байдену грозит импичмент

Американскому лидеру Джо Байден объявят импичмент до конца 2022 года, если демократы проиграют промежуточные выборы.

16 июля американский новостной журнал Newsweek заявила о надвигающейся на президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена угрозе, в случае победы республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей.

Штатные эксперты газеты Newsweek уверены в том, что Байдена ждёт неминуемый импичмент, если настроенные против него представители республиканской партии смогут выиграть на выборах.