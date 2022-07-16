Newsweek: президенту США Джо Байдену грозит импичмент
Американскому лидеру Джо Байден объявят импичмент до конца 2022 года, если демократы проиграют промежуточные выборы.
16 июля американский новостной журнал Newsweek заявила о надвигающейся на президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена угрозе, в случае победы республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей.
Штатные эксперты газеты Newsweek уверены в том, что Байдена ждёт неминуемый импичмент, если настроенные против него представители республиканской партии смогут выиграть на выборах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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