Северная Корея заявила, что Украина не имеет права говорить о суверенитете

После того, как власти Северной Кореи официально признали две самопровозглашенные республики на востоке Украины независимыми государствами, украинские власти разорвали дипломатические отношения с КНДР.

На Украине такие действия назвали попыткой подрыва ее суверенитета и территориальной целостности.

В ответ Министерство иностранных дел Северной Кореи выпустило заявление о том, что Украина оказывает содействие США.

В КНДР заявили, что их ядерная и ракетная программы являются средством самообороны, а США проводят враждебную политику.

Это якобы выражается в международных санкциях и проведении военных учений с Южной Кореей.

В МИД Северной Кореи отметили, что у Украины нет права поднимать вопросы суверенитета после совершения акта, которому не хватает честности и справедливости между народами.

В КНДР также обвинили Украину в активном присоединении к незаконной враждебной политике США в прошлом.

Северная Корея заявила о намерении поддерживать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают ее суверенитет и относятся к ней благосклонно.