Северная Корея заявила, что Украина не имеет права говорить о суверенитете
После того, как власти Северной Кореи официально признали две самопровозглашенные республики на востоке Украины независимыми государствами, украинские власти разорвали дипломатические отношения с КНДР.
На Украине такие действия назвали попыткой подрыва ее суверенитета и территориальной целостности.
В ответ Министерство иностранных дел Северной Кореи выпустило заявление о том, что Украина оказывает содействие США.
В КНДР заявили, что их ядерная и ракетная программы являются средством самообороны, а США проводят враждебную политику.
Это якобы выражается в международных санкциях и проведении военных учений с Южной Кореей.
В МИД Северной Кореи отметили, что у Украины нет права поднимать вопросы суверенитета после совершения акта, которому не хватает честности и справедливости между народами.
В КНДР также обвинили Украину в активном присоединении к незаконной враждебной политике США в прошлом.
Северная Корея заявила о намерении поддерживать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают ее суверенитет и относятся к ней благосклонно.
Опубликовано: Светлана Репина
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