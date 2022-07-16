Байден обменял остров Тиран на саудовскую нефть
Соединённые Штаты уступают Саудовской Аравии спорный остров Тиран в обмен на увеличение добычи саудовской нефти на 50 процентов.
В субботу, 16 июля 2022 года, представители ряда зарубежных СМИ сообщили о том, что Саудовская Аравия согласилась по просьбе США увеличить добычу природной нефти на саудовских месторождениях.
Примечательно, что для заключения сделки с наследным принцем Мухаммед ибн Салман Аль Сауд американский лидер Джо Байден в качестве «жеста доброй воли» решил уступить остров Тиран Саудовской Аравии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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