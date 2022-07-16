Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе после 50 лет

Желающим избавиться от жира на животе стоит помнить, что главную опасность для здоровья представляют висцеральные жировые отложения. Но есть продукты, которые помогают уменьшить их количество.

Магистр здравоохранения Balance One Supplements рассказывает, что висцеральный жир находится в передней части тела и увеличивает нагрузку на сердце, а также на другие внутренние органы.

Такой жир может накапливаться вокруг органов. Это ухудшает их работу и способствует развитию хронических заболеваний.

Висцеральный жир часто остается незамеченным и дает людям ложное чувство безопасности. Сбросить килограммы, которые не видны, особенно сложно.

Уменьшить количество висцерального жира, а заодно придать блюдам насыщенный вкус помогает тмин. Он регулирует уровень инсулина, который предотвращает превращение глюкозы в жир.

Квашеная капуста, кефир, йогурт и другие ферментированные продукты тоже способствуют сокращению висцерального жира, поскольку благотворно влияют на пищеварение.

Чтобы избавиться от жировой прослойки на животе, стоит добавить в рацион жирную рыбу, например, лосось и сардину.

Они богаты омега-3 и витамином D, а недостаток этих веществ способствует формированию висцерального жира.