В Washington Post считают приветствие Байдена принцу Саудовствой Аравии постыдным

Во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом президент США Джо Байден обменялся с ним кулачными ударами.

Издатель и генеральный директор Washington Post Фред Райна назвал это приветствие постыдным и заявил, что оно хуже рукопожатия.

По словам Райана, американский президент продемонстрировал уровень близости и комфорта, которого и добивался наследный принц.

В США считают, что Мохаммед бин Салман причастен к убийству журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.

Ранее Байден заявлял, что из-за этого убийства Саудовская Аравия станет государством-изгоем. После встречи с бин Салманом он рассказал, что поднимал вопрос об убийстве Хашогги.

Президент сказал, что дал понять: если что-то подобное произойдет снова, на это последует соответствующий ответ американской стороны.

Демократ из Калифорнии, конгрессмен Адам Шифф заявил, что удар кулаком в данном случае стоит тысячи слов. Он отметил, что это наглядная демонстрация продолжающегося влияния богатых нефтью автократов на внешнюю политику США на Ближнем Востоке.

Перед поездкой Байдена официальные лица заявляли, что он воздержится от рукопожатий с иностранными лидерами из-за опасений по поводу коронавируса.