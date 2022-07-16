В США распространяется пареховирус, который вызывает тяжелые заболевания к младенцев
Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают, что в стране распространяется парехорвирус. Он вызывает судороги, менингит и другие тяжелые заболевания у детей младше 3 месяцев.
Сообщается, что случаи заражения детей фиксируются с мая. Точные данные о регионах, в которых выявлен вирус, а также количестве случаев не сообщаются.
Представители системы здравоохранения отмечают, что не располагают достаточной информацией о пареховирусе, поскольку систематические наблюдение за такими случаями не проводится.
Рост количества заражений может быть связан с усилением тестирования. Методов лечения заболеваний, вызванных этим вирусом, пока не существует.
Пареховирус распространяется через кашель и чихание, слюну и фекалии. Он может поражать и детей старше полугода, но вызывает у них менее серьезные заболевания, чем у младенцев.
Первые симптомы заражения – сыпь, инфекция верхних дыхательных путей и лихорадка. При заболевании у детей существенно снижается уровень лейкоцитов.
Врачей призывают обеспечить тестирование детей, а также принять меры, чтобы избежать распространения вируса.
Для этого заболевших детей рекомендуется держать в одном отделении больниц и клиник.
Опубликовано: Светлана Репина
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