В США распространяется пареховирус, который вызывает тяжелые заболевания к младенцев

Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают, что в стране распространяется парехорвирус. Он вызывает судороги, менингит и другие тяжелые заболевания у детей младше 3 месяцев.

Сообщается, что случаи заражения детей фиксируются с мая. Точные данные о регионах, в которых выявлен вирус, а также количестве случаев не сообщаются.

Представители системы здравоохранения отмечают, что не располагают достаточной информацией о пареховирусе, поскольку систематические наблюдение за такими случаями не проводится.

Рост количества заражений может быть связан с усилением тестирования. Методов лечения заболеваний, вызванных этим вирусом, пока не существует.

Пареховирус распространяется через кашель и чихание, слюну и фекалии. Он может поражать и детей старше полугода, но вызывает у них менее серьезные заболевания, чем у младенцев.

Первые симптомы заражения – сыпь, инфекция верхних дыхательных путей и лихорадка. При заболевании у детей существенно снижается уровень лейкоцитов.

Врачей призывают обеспечить тестирование детей, а также принять меры, чтобы избежать распространения вируса.

Для этого заболевших детей рекомендуется держать в одном отделении больниц и клиник.