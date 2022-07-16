Экс-премьер Британии Блэр заявил о конце эпохи доминирования Запада
Бывший британский премьер-министр Тони Блэр утверждает, что эпоха доминирования Запада в мире завершилась.
16 июля экс-премьер Великобритании Тони Блер провёл лекцию на форуме Фонда Дитчли, где заявил, что заподноцентристская картина мира потерпела крах из-за начала российской военной спецоперации на территории Украины. Также Блэр отметил взаимосвязь между ростом влияния Китая в мире и боевыми действиями на территории украинского государства.
По мнению Тони Блэра, для восстановления мощи Западу придётся начать выстраивать взаимоотношения с развивающимися государствами, попутно увеличивая оборонный бюджет каждой отдельно взятой западной страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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