Бывший британский премьер-министр Тони Блэр утверждает, что эпоха доминирования Запада в мире завершилась.

16 июля экс-премьер Великобритании Тони Блер провёл лекцию на форуме Фонда Дитчли, где заявил, что заподноцентристская картина мира потерпела крах из-за начала российской военной спецоперации на территории Украины. Также Блэр отметил взаимосвязь между ростом влияния Китая в мире и боевыми действиями на территории украинского государства.

По мнению Тони Блэра, для восстановления мощи Западу придётся начать выстраивать взаимоотношения с развивающимися государствами, попутно увеличивая оборонный бюджет каждой отдельно взятой западной страны.