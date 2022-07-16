Украинские националисты оборудовали базу в детдоме «Паруса надежды» в Славянске

Минобороны РФ сообщило, что боевики ВСУ удерживают в заложниках детей-сирот в приюте Славянска.

16 июля глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев в своём пресс-релизе заявил, что украинские националисты оборудовали опорный пункт в здании детского приюта «Паруса надежды» Славянска.

Официальный представитель МО РФ Мизинцев уточнил, что в подвале детдома неонацисты ВСУ насильно удерживают детей-сирот и сотрудников приют, чтобы в случае необходимости использовать их в качестве «живого щита».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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